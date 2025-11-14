Dois tratores furtados são encontrados às margens da MS-040 após tentativa de venda levantar suspeitas

Máquinas haviam sido levadas de fazenda em Jaraguari; investigação busca identificar envolvidos no furto

Dois tratores furtados da Fazenda Caribe, na zona rural de Jaraguari, foram recuperados na tarde desta quinta-feira (13). As máquinas haviam sido levadas na madrugada de domingo (9) e foram encontradas abandonadas às margens da MS-040, na altura do km 4.

O caso começou a avançar depois que o gerente da propriedade recebeu informações de que dois tratores com características idênticas aos furtados estavam sendo oferecidos para venda. A partir do número usado na suposta negociação, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural fez contato com um homem que admitiu estar com os veículos e disse desconfiar da origem ilícita. Ele indicou o local onde as máquinas estavam.

No ponto informado, os policiais encontraram os tratores funcionando e sem sinais de dano. Enquanto as equipes verificavam os dados, um investigador da Delegacia de Jaraguari chegou ao local e informou que já apurava o furto, compartilhando informações que ajudaram a confirmar a origem das máquinas. A investigação seguirá para identificar quem participou do crime.

Após a localização, o gerente da fazenda providenciou o transporte dos equipamentos, que foram levados ao Cepol e depois devolvidos à propriedade. O registro do caso foi encaminhado à Delegacia de Jaraguari.

