Agentran alerta para bloqueios de ruas neste sábado (21)

interdição agetran

A Prefeitura de Campo Grande divulgou as interdições e mudanças no trânsito programadas para este sábado, 21 de fevereiro, por conta de eventos e obras na Capital. As medidas visam assegurar a segurança de motoristas e pedestres, além de manter a organização e a fluidez nas vias afetadas.

Carnaval

O bloqueio ocorrerá das 9h às 23h30 na Rua General Melo, no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, para a realização das festividades de Carnaval.

Evento “Paquera no Bairro”

A ação está marcada das 16h às 23h, na Rua Leonina Dias Martins, nº 370, esquina com as ruas Patrocínio e Castorina Rodrigues da Luz. O trânsito na região sofrerá interdições durante o período do evento.

Obras na rede de gás natural

Entre os dias 21 de fevereiro e 15 de março, das 6h às 20h, haverá intervenções para implantação de ramal de distribuição de gás natural. As mudanças atingem apenas a faixa de estacionamento nos seguintes pontos:

  • Rua Padre Julião Urquiza, nº 326
  • Avenida Bom Pastor, nº 270
  • Avenida das Bandeiras (região da Hora do Bolo)

A administração municipal orienta a população a ficar atenta à sinalização temporária, reduzir a velocidade nas áreas em obras e eventos e, se possível, optar por caminhos alternativos para evitar transtornos.

 

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

 

