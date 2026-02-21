Tratorista sequestrado em Capitán Bado consegue fugir durante operação policial e é libertado

O trabalhador rural Ever Francisco Silguero Silva, que havia sido levado por criminosos armados na noite de quinta-feira (19), em uma fazenda localizada em Capitán Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia, foi resgatado nesta sexta-feira após conseguir escapar do cativeiro.

Segundo informações preliminares, o dono da propriedade recebeu pelo WhatsApp uma imagem da vítima amordaçada, com os olhos vendados e as mãos atadas. Os sequestradores chegaram a exigir o pagamento de 150 mil dólares para libertá-lo.

A libertação ocorreu no momento em que equipes da Polícia Nacional do Paraguai e da Força-Tarefa Conjunta localizaram o esconderijo onde Ever estava mantido. Aproveitando a aproximação dos agentes, ele conseguiu fugir.

Os suspeitos escaparam em direção a uma área de mata e trocaram tiros com as forças de segurança durante a ação. Conforme a polícia, nenhum integrante das equipes ficou ferido.