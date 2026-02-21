Justiça Eleitoral leva atendimento itinerante ao bairro Tiradentes, em Campo Grande, neste sábado

Moradores do bairro Tiradentes, em Campo Grande, terão acesso neste sábado (21) ao atendimento itinerante da Justiça Eleitoral. A iniciativa permitirá a emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, regularização de pendências e atualização de dados cadastrais.

Os serviços estarão disponíveis das 8h às 15h, na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, situada na Rua Álvaro Silveira, 210. A mobilização é organizada pela 8ª Zona Eleitoral.

Eleitores que apresentam alguma irregularidade devem ficar atentos ao prazo: a regularização pode ser feita até 6 de maio para garantir participação nas eleições de 2026.

A ação faz parte do calendário de atendimentos itinerantes promovidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul ao longo do ano, tanto na Capital quanto em municípios do interior.

Também é possível consultar a situação eleitoral pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A plataforma permite verificar pendências, emitir certidões, atualizar informações cadastrais e acompanhar dados relacionados ao título de eleitor.