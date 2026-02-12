Bilhetes das loterias exibem número 180 contra assédio durante o Carnaval 2026

Mensagem de enfrentamento à violência contra a mulher será impressa até o fim de fevereiro em apostas feitas nas lotéricas de todo o país

Os bilhetes das loterias emitidos nas casas lotéricas de todo o Brasil passam a trazer, durante o Carnaval 2026, a mensagem: “Carnaval é festa. Assédio é crime. Denuncie. Ligue 180. Urgência, ligue 190.” A iniciativa é resultado de parceria entre o Ministério das Mulheres e a Caixa Econômica Federal.

A frase ficará impressa nos bilhetes até o fim de fevereiro e integra a campanha nacional voltada à prevenção da violência contra a mulher no período de folia. A estratégia utiliza a rede lotérica, presente em todos os municípios brasileiros, para ampliar o alcance das informações e reforçar os canais de denúncia.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que a circulação da mensagem em milhões de bilhetes fortalece a orientação às vítimas. “Estamos falando de uma rede que chega a todos os municípios brasileiros. Quando uma mensagem como essa circula nos bilhetes das lotéricas, ela ajuda a salvar vidas, porque informa, orienta e deixa claro que a violência contra as mulheres não será tolerada”, declarou.

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, destacou o papel do banco na ação. “A Caixa, como banco público essencial ao desenvolvimento social do país, apoia as ações do Ministério das Mulheres e reafirma seu compromisso inegociável com o enfrentamento ao assédio sexual e ao feminicídio”, afirmou.

Além da impressão nos bilhetes, o Ministério das Mulheres promove, durante o Carnaval, a campanha “Se liga ou eu ligo 180”, com ações em blocos de rua, locais de grande circulação e eventos oficiais. A mobilização ocorre em parceria com secretarias estaduais e municipais de políticas para as mulheres, além da Polícia Rodoviária Federal e concessionárias de rodovias, em articulação com o Ministério dos Transportes.

O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com atendimento gratuito e confidencial. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Em março, quando é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, no dia 8, o ministério pretende lançar nova campanha para dar continuidade às ações de conscientização e reforçar os canais de denúncia ao longo do ano.

