IPTU 2026 com 10% de desconto vence nesta quinta (12) e não será prorrogado

Data também é o vencimento da 2ª parcela; primeira pode ser paga até dezembro

Termina nesta quinta-feira (12) o prazo para pagar o IPTU 2026 com 10% de desconto à vista. Segundo a Prefeitura, a data não será prorrogada.

Quem optar pelo pagamento em cota única precisa quitar o imposto até o fim do dia para garantir o abatimento. Após o prazo, o desconto deixa de valer. Para os contribuintes que escolheram o parcelamento, a segunda parcela também vence nesta quinta-feira. A primeira pode ser paga até dezembro, conforme o calendário estabelecido pelo município.

Mesmo sendo o último dia para obter o desconto, o movimento na Central de Atendimento ao Cidadão é considerado normal e sem filas até o momento. A Prefeitura informou que reforçou o atendimento com mais 10 servidores para evitar acúmulo de demanda.

Conforme o superintendente da Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), Antônio Roberto, todos que estiverem no local dentro do horário de funcionamento serão atendidos. “Estamos preparados para atender todos os contribuintes. Reforçamos a equipe com mais 10 servidores e, enquanto houver pessoas aguardando atendimento dentro do horário de funcionamento, todos serão atendidos”, afirmou.

Além do atendimento presencial, os contribuintes podem emitir a guia e consultar a situação do imóvel pelos canais digitais da Prefeitura, utilizando o número da inscrição imobiliária no site do IPTU ou pelo WhatsApp (67) 99677-8623. A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com distribuição de senha.

