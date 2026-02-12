Fiscalização intensifica vistorias em bares e conveniências na preparação para o Carnaval em Corumbá

Operação reforça controle sobre funcionamento de estabelecimentos e tenta conter impactos do aumento da vida noturna na cidade

Bares, conveniências e locais de entretenimento noturno foram alvo de uma ampla fiscalização realizada na noite de quarta-feira (11), em Corumbá. A ação ocorreu em meio à preparação para o Carnaval e teve como objetivo identificar estabelecimentos com funcionamento irregular, além de reduzir transtornos causados pelo excesso de barulho.

A operação foi realizada de forma integrada, contando com o apoio da Guarda Municipal e do setor de Posturas da Prefeitura.

A iniciativa visa não apenas coibir irregularidades, mas também garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores de Corumbá.

O objetivo é assegurar que os estabelecimentos funcionem dentro da legalidade e respeitem o sossego público. O trabalho integrado com outros órgãos é fundamental para que o resultado seja efetivo e beneficie toda a comunidade.

