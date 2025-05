Sábado será de sol e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com manhãs frias e geada em algumas regiões

Campo Grande terá mínima de 14°C; em Dourados e Ponta Porã, o dia começa com frio mais intenso

O sábado (31) será de tempo firme em todo o Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens. A manhã ainda será gelada em parte do Estado, especialmente nas regiões sul e fronteira, onde há previsão de geada nas primeiras horas do dia.

Em Campo Grande, o dia começa com 14°C e a temperatura deve subir gradualmente, alcançando os 25°C no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 30%, e os ventos sopram de sudeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Em Dourados, os termômetros registram mínima de 10°C pela manhã, com possibilidade de geada, e a máxima não deve passar dos 23°C. O tempo segue firme ao longo do dia, com céu limpo e ventos fracos de sudeste a leste.

Ponta Porã terá uma das madrugadas mais frias do Estado, com mínima de 9°C e geada prevista para o início da manhã. A máxima atinge os 24°C à tarde, com céu aberto e ventos fracos, variando de leste para sul.

Na região pantaneira, Corumbá amanhece com 11°C e nevoeiro em pontos isolados. A temperatura sobe mais que nas demais regiões, chegando aos 29°C à tarde. A umidade do ar varia de 90% pela manhã até 30% nos períodos mais secos do dia. Os ventos permanecem fracos, soprando do sul e sudoeste.

A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas, mas o tempo seco persiste. A baixa umidade exige atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde e o meio ambiente.

