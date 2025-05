Prefeitura de Campo Grande abre seleção para 200 monitores escolares com inscrições de 2 a 4 de junho

Contratações temporárias buscam garantir continuidade dos serviços nas escolas e Ceinfs da Reme

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (30) edital para a contratação temporária de 200 monitores de alunos, além da formação de cadastro de reserva. O processo seletivo simplificado foi anunciado no Diário Oficial do Município (Diogrande, edição nº 7.944) e prevê atuação nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), incluindo escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs).

As vagas são para jornada de 40 horas semanais, com contratos de até 12 meses. O cargo exige ensino médio completo e envolve tarefas de organização, inspeção e segurança disciplinar dos estudantes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 2 e 4 de junho, no site da Prefeitura. No último dia, o sistema estará disponível até às 17h (horário de MS). Um tutorial com o passo a passo para a inscrição também pode ser consultado no endereço de orientações.

A seleção visa preencher eventuais vagas decorrentes de afastamentos e garantir a continuidade dos serviços nas unidades educacionais, com base nos artigos 292 e 293 da Lei Complementar nº 190/2011 e orientações do Tribunal de Contas do Estado.

O edital completo pode ser conferido a partir da página 8 da edição nº 7.944 do Diogrande.