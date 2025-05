Capital realiza plantão de vacinação contra a gripe neste sábado

Vacinação acontece em unidades de saúde, escolas, shoppings e eventos sociais

A população de Campo Grande poderá se vacinar contra a gripe neste sábado (31) em diversos pontos da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) organiza plantões de vacinação para ampliar a cobertura da campanha, aproveitando locais com maior circulação de pessoas.

A imunização é voltada a todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A vacina contra a Influenza é considerada uma das principais medidas para reduzir o número de casos graves e de internações por doenças respiratórias, especialmente nesta época do ano. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento pessoal com foto.

Entre os locais de atendimento neste sábado estão a Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes, das 7h30 às 16h45; a Base Aérea de Campo Grande, das 8h às 11h; e o ônibus da Cruz Vermelha, que estará na Rua Aracy de Almeida, no Jardim Carioca, das 14h às 18h.

Também haverá vacinação no bairro Santa Emília durante o evento “Todos em Ação”, das 8h às 12h, com atendimento na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues e na USF Santa Emília. Além da vacina contra a gripe, serão ofertados outros serviços de saúde.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram