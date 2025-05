Frente fria se aproxima e pode trazer chuvas e ventos fortes ao sul do Estado nesta terça-feira

Tempo segue quente em boa parte do MS, mas instabilidades devem atingir regiões sul, sudeste e sudoeste com chance de tempestades localizadas

Nesta terça-feira (27), o tempo deve continuar firme com sol e variação de nuvens na maior parte de Mato Grosso do Sul. No entanto, regiões do sul, sudeste e sudoeste do estado já começam a sentir os primeiros efeitos da aproximação de uma frente fria, que deve provocar pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada, além de risco pontual de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A mudança no tempo está associada à combinação entre o avanço do sistema frontal e o intenso transporte de calor e umidade para o estado. Apesar da instabilidade em parte do território, os termômetros seguem marcando temperaturas elevadas ao longo do dia, especialmente nas regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, onde os valores devem variar entre 28°C e 32°C.

Em Campo Grande, o calor também deve predominar durante o dia, com possibilidade de aumento na nebulosidade, mas sem previsão de chuva expressiva até o final da tarde.

