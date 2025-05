Condutor chama a atenção de policiais e 237,5 kg de maconha são apreendidos em Rio Brilhante

Homem não habilitado disse que carro tinha sofrido pane mecânica e tabletes de maconha foram encontrados no interior do veículo

Na manhã do último domingo (25), foram apreendidos 237,5 kg de maconha em um veículo e o homem que transportava a droga foi preso no município de Rio Brilhante.

A abordagem foi realizada Polícia Rodoviária Federal (PRF) após uma equipe de policiais avistar o homem caminhando às margens da rodovia BR-163, no km 306,6.

Na verificação, a polícia foi até o homem para saber o que ele fazia. Identificado, o homem disse que o carro dele estava em pane mecânica a poucos metros dali e que estaria buscando ajuda ou um guincho para remover o veículo. Mas, foi constatado que o condutor não era habilitado.

Chegando ao local onde o veículo estava, os agentes localizaram, no assoalho e no porta-malas do veículo, modelo Gm/Corsa Wind, diversos tabletes de maconha, que totalizaram 237,5 kg da droga.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante, juntamente com os entorpecentes e o veículo guinchado.

