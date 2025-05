Funsat anuncia 1.708 vagas nesta terça-feira (27)

A terça-feira (27) começa o expediente da Fundação Social do Trabalho (Funsat) com oportunidades de 193 empresas, anunciantes de 1.708 vagas para contratações, recrutamentos que envolvem ao todo 145 funções.

A lista geral inclui chamados para analista de Marketing (2 postos), assistente administrativo (6 postos), assistente de Mídias Sociais (1 posto), auxiliar de cozinha (11 postos), auxiliar de linha de produção (52 postos), eletricista (2 postos), fiscal de caixa (3 caixa), motorista de caminhão (5 postos), porteiro (3 postos), além de três vagas de soldador.

Já na categoria das oportunidades de “perfil aberto”, a data apresenta 1.192 alternativas de colocação. Relação que indica procuras para “treinamento remunerado de novos colaboradores”, em atividades como acougueiro (6 postos), auxiliar de orientação educacional (3 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 postos), eletricista auxiliar (3 postos), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (200 postos), e ainda quatro vagas ativas para vendedor interno.

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta neste painel de Intermediação com 13 anúncios, de sete funções: agente de saneamento (1), assistente administrativo (6), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), vendedor interno (1).

Para mais informações da Funsat, acesse o perfil do órgão no Instagram, no @funsat.cg ou pela Central Telefônica, no (67) 4042-0585/Ramal 5800. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h.

Por Prefeitura de Campo Grande