WhatsApp vai deixar de funcionar em mais de 30 celulares; veja se o seu está na lista

A partir da quarta-feira (1º), donos de alguns modelos de celulares não poderão mais usar o WhatsApp. Segundo o Blog Tech Tudo, ao todo serão 35 modelos que ficarão incompatíveis. O aplicativo de mensagens foi descontinuado para versões do sistema.

Com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp, para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais moderno.

Modelos de celulares que vão parar de rodar o WhatsApp:

– iPhone: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.

– Motorola: Moto X e Moto G

– Samsung: Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.

– Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625

– Lenovo: Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.

– LG: Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.

– Sony: Xperia Z1 e Xperia E3.

Com informações do SCC10.

