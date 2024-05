Drones com reconhecimento facial e câmera térmica reforçam segurança para show de Madonna no Rio

Drones de reconhecimento facial, 150 detectores de metal manuais nos pontos de entrada e câmera térmica de longo alcance. A Polícia Militar prepara um esquema de segurança especial para o show gratuito de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4).

O objetivo é evitar arrastões como os ocorridos em show do DJ Alok, em agosto do ano passado. Na ocasião, cerca de 500 suspeitos foram detidos, dos quais 34 ficaram presos. Foram 161 casos de roubo no bairro durante o show, mais do que o registrado em qualquer outro mês de 2023 –agosto teve no total 201 registros.

“O que otimiza o homem no terreno é a tecnologia, porque quando a gente fala de multidões e grande concentração de público, você precisa ser cirúrgico. Então, essa visão de cima com os drones, as nossas torres de monitoramento, tudo isso vai funcionar para a gente antecipar os problemas”, afirmou a coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM.

A principal aposta da segurança está nas câmeras de reconhecimento facial, que pela primeira vez estarão em drones. Também serão instaladas 12 câmeras extras em pontos fixos da orla, com a mesma tecnologia.

O esquema vai contar ainda com o CICCM (Centro Integrado de Comando e Controle Móvel), instalado em um caminhão que ficará estacionado na praça do Lido. O aparato do CICCM –adquirido por licitação no mês passado ao custo de R$ 8,6 milhões– conta com câmera térmica, câmeras de alta resolução, posições de operadores com 12 monitores, sala de crise, tela interativa de toque e integração com o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) localizado na Cidade Nova, no centro da cidade.

A câmera térmica é capaz de localizar pessoas a partir do calor do corpo à noite ou no escuro e também na água do mar. Os pontos de revista estarão já nas saídas do metrô, com detectores de metal. Também não será permitido entrar com objetos como garrafas.

“A gente já testou isso no Carnaval, funciona. Não leve materiais perfurocortantes, contundentes, garrafas de vidro, tudo isso a gente já vai orientando para as pessoas já se organizarem para esse cuidado que a gente vai ter e que isso não vai passar”, disse a oficial.

A corporação também terá um esquema de conscientização sobre violência contra a mulher. “A gente tem que primeiro trabalhar com a conscientização de que não é não”, disse a porta-voz da PM. “Vamos ter em alguns pontos de bloqueio e revista a presença da Patrulha Maria da Penha”, acrescentou a coronel, com entrega de material produzido em conjunto com a Secretaria da Mulher.

“Essa sinalização é muito importante [para mostrar] que naquele ambiente não será aceito esse tipo de prática. E se acontecer, nós estamos lá para acolher essas mulheres e responsabilizar os autores”, completou a oficial, que acaba de assumir a coordenadoria de comunicação da PM –antes ela atuava como coordenadora estadual do programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida.

O esquema terá, no total, 3.200 PMs, 64 viaturas, 65 torres de observação e 18 pontos de revista com reconhecimento facial.

O Rio de Janeiro passa por um processo de expansão da facção criminosa Comando Vermelho para a zona oeste, com tiroteios constantes. Indagada sobre o policiamento em outros pontos da cidade, a coronel Daniele Farias, comandante do 19º BPM, responsável pelo policiamento em Copacabana, afirmou que eles não ficarão desguarnecidos.

“A Polícia Militar e todas as estruturas do governo do estado estão direcionadas, focadas, para que a gente consiga garantir para as pessoas que estão na cidade, para os moradores, para os cariocas e para as pessoas que vêm para esse show, a segurança da melhor forma possível”, afirmou.

Por Bruna Fantti – Folhapress