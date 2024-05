Artistas de MS vão expor no 17º Salão do Artesanato que acontece em Brasília

Evento irá acontecer nos dias 7 a 12 de maio com oficinas de artesanato de forma gratuita

O Brasil é um verdadeiro caldeirão cultural, onde cada região carrega consigo suas próprias tradições e expressões artísticas. De norte a sul, de leste a oeste, o país se destaca pela sua riqueza cultural, tanto na produção artística quanto na artesanal. E é justamente essa diversidade que será celebrada no 17° Salão de Artesanato, um evento anual que reúne talentosos artesãos de todo o país para apresentar suas obras e compartilhar um pouco da história de suas comunidades.

Realizado no Pátio Brasil Shopping, em Brasília, o 17° Salão do Artesanato acontecerá de 8 a 12 de maio, proporcionando aos visitantes uma experiência única de imersão na cultura brasileira através do artesanato. Com acesso gratuito, o salão é uma oportunidade para o público conhecer de perto a habilidade e criatividade dos artesãos, assim como valorizar o trabalho desenvolvido por esses verdadeiros guardiões das tradições.

Grande parte dos produtos apresentados no salão são fruto do trabalho de famílias humildes, que encontram no artesanato não apenas uma forma de expressão, mas também sua principal fonte de renda. São empreendedores que, muitas vezes, atuam na informalidade, buscando reconhecimento e oportunidades para se profissionalizarem e saírem da informalidade.

Durante o festival, cada região do Brasil terá a oportunidade de exibir suas criações em estandes representativos. Mato Grosso do Sul, por exemplo, contará com um estande exclusivo, apresentando o trabalho de artistas do Estado, em uma iniciativa promovida pela Fundação de Cultura de MS. Entre os expositores deste ano, os artesãos sul-mato-grossenses, representados pela Proart (Associação de Produtores de Artesanato e Artistas Populares), se destacam.

Lucimar Maldonado, porta-voz da associação, ressalta a importância do evento para a valorização e comercialização contínua das obras. “É através dessas feiras que conseguimos vender o ano todo, pois atraem não apenas o consumidor final, mas também os lojistas, impulsionando assim o mercado do artesanato ao longo do ano”. A representante também revela sua amostra de obras que estará levando para Brasilia durante o evento.

“Atuamos a mais de 18 anos no Estado tendo mais de 50 artesãos filiados, como matérias-primas que variam entre argila, madeira, cabaça, fibras naturais. Podemos também citar a cultura indígena que também tem presença forte em nossa associação. Estaremos levando de tudo um pouco para o evento”, destaca Lucimar.

Leslie Bassi Gaffuri, presidente da UNEART (União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul), também ressalta a relevância das feiras para os artistas sul-mato-grossenses: “A importância é enorme porque a partir do momento que eu comecei a fazer essas feiras, acontece essa ligação entre lojista e você conhecer, você mostrar os seus produtos, você contar a história do seu produto porque cada criação do artista tem todo um sentimento”.

A feira não só promove o comércio de produtos artesanais, mas também funciona como uma vitrine para os talentos locais, permitindo que os artesãos compartilhem não apenas suas obras, mas também as histórias por trás de cada peça. Para Leslie, além de ser uma oportunidade de mostrar seus produtos, as feiras também significam renda: “A gente se sente muito feliz, lógico, porque além de mostrar o produto, a gente traz renda, traz dinheiro para casa. E isso é fundamental para que a gente possa continuar, sobreviver ou viver da nossa arte”.

Oficinas

O evento também oferece uma ampla variedade de oficinas ao longo dos cinco dias, proporcionando aos participantes a oportunidade de se envolverem diretamente com diferentes formas de arte. Desde noções básicas de bordado para iniciantes até técnicas avançadas de escultura em argila, passando pela introdução à pintura em porcelana e pela tapeçaria de Lagoa do Carro, as oficinas serão conduzidas por artistas de diversas regiões do Estado. Para inscrições e acesso à programação completa, visite o site oficial do evento https://salaodoartesanato.com.br/programacao/.

O 17° Salão do Artesanato em Brasília promete ser uma verdadeira celebração da diversidade cultural brasileira, onde cada peça exposta conta uma história, cada artesão compartilha sua arte e cada visitante se encanta com a riqueza do nosso país.

Serviço

O 17° Salão do Artesanato acontecerá gratuitamente em Brasília (Distrito Federal) entre os dias 8 a 12 de maio na Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping. Edição São Paulo – 28 de agosto a 01 de setembro de 2024. Os artesãos que irão participar do evento foram selecionados por edital de chamamento público.

