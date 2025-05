Com participações de Dilsinho, Marcos & Belutti, Gustavo Mioto, Raphaela Santos, Dj Eme, Caliman, Mestrinho e João Gomes, cantor registra o maior projeto de sua carreira

Com ingressos esgotados, Raffa Torres gravou o seu novo projeto audiovisual no Vibra São Paulo em uma noite de pura conexão com fãs e convidados. Com o sugestivo título “Alma”, o audiovisual contou com uma superestrutura e repertório com 37 músicas, entre regravações e faixas inéditas, que emocionaram o público do começo ao fim. No palco, ele dividiu a cena com Dilsinho, Marcos & Belutti, Gustavo Mioto, Raphaela Santos, Dj Eme, João Gomes, Bruno Caliman e Mestrinho.

A direção de vídeo ficou por conta de Gui Dalzoto, com direção e supervisão geral assinadas por Fábio Lopes, da Hit Music, garantindo uma produção à altura do maior projeto da carreira do cantor.

E se os fãs cantaram todas, não foi por acaso. Dias antes, o cantor liberou as guias das faixas nas redes sociais para o público chegar na gravação com todas as músicas na ponta da língua.

“Eu quero que as pessoas saiam daqui muito melhores do que chegaram, quero que saiam renovadas, com uma energia lá em cima”, disse Raffa, que viu seu desejo se concretizar numa plateia emocionada com muita entrega e cheia de energia.

Entre os hits que sacudiram o Vibra estavam “Água com Açúcar”, “Moça do Caixa”, “Asma” e, claro, “Libera Ela”, que já ultrapassa 96 milhões de views no YouTube. Além de intérprete, Raffa Torres é também um dos compositores mais requisitados da atualidade, com mais de 50 hits gravados por grandes nomes da música nacional, como Luan Santana, Matheus & Kauan, Felipe Araújo, entre outros. Com “Alma”, ele não só deu nome ao projeto, mas também mostrou o que coloca em cada verso, cada nota e cada melodia. Com tanta entrega na gravação, já dá pra imaginar o impacto que vem por aí. Em breve, o mundo vai poder sentir um pedacinho dessa alma em cada lançamento.

Coletiva de Imprensa

Antes da gravação do audiovisual “Alma”, Raffa Torres concedeu uma entrevista coletiva no Vibra São Paulo para jornalistas de todo o país e o jornal O Estado esteve lá para conferir esse bate papo com a imprensa. Quando questionado sobre como lida com a pressão que a indústria coloca em vários artistas, Torres com muito bom humor, foi enfático.

“A gente sofre a pressão desde o útero, quando a gente tá no útero da nossa mãe, a gente fica todo apertado lá, leva cotovelada, leva bicuda, pessoa que não aguenta a pressão não chega longe não. Então tudo bem, pode pressionar, sempre vou fazer tudo com muito amor.”, pontuou o artista.

Ainda sobre a cena musical da atualidade, foi perguntado se o mercado brasileiro está saturado de artistas parecidos demais, e se isso acontece por falta coragem para apostar em identidade, ou é o público que não aceita o diferente, Torres respondeu de forma muito particular. “Tem muita polêmica, eu acho que o público aceita o diferente, e eu acho que falta coragem para fazer, e a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Eu estou agindo, estou fazendo o que o meu coração manda. Espero que mais artistas façam isso, porque tem muita gente com potencial para fazer, muita gente, tem muita gente com talentos incríveis que faz o que todo mundo faz com medo de apostar no diferente, essa é uma realidade”, salientou Raffa Torres.

O cantor e compositor falou também sobre o importante momento que está vivendo, e considera o DVD como seu melhor trabalho até então.“Eu acredito que esse seja o álbum mais especial da minha vida, o álbum mais eclético da minha vida. Eu acho que o lado compositor precisa de um tempo só para si e eu preciso escrever o melhor álbum da minha vida. Mesmo tendo escrito mais de mil músicas e mesmo tendo mais de 52 delas em primeiro lugar no Brasil, eu acho que nesse álbum eu tenho a melhor música da minha carreira como compositor também, e as pessoas podem esperar o álbum mais eclético e podem esperar a melhor versão do Raffa, também como homem, a paternidade amadurece muito a gente. Geralmente eu fico muito nervoso antes de gravar um DVD e nesse eu estou em paz eu estou tranquilo e agora, só falta subir no palco e fazer o que eu mais amo fazer”, celebrou Raffa Torres.

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais