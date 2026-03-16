Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã fortalece inovação na fronteira com apoio do Senac MS

Agenda reúne lideranças, empreendedores e instituições para discutir inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico.

Foi inaugurado o PTIn (Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã), durante o Encontro Estadual dos Ecossistemas de Inovação, iniciativa voltada ao fortalecimento do ambiente de tecnologia e desenvolvimento de novos negócios na região de fronteira. O evento contou com o apoio do Senac MS e reuniu representantes de instituições públicas, setor produtivo, universidades e integrantes do ecossistema de inovação do Estado.

O Senac MS, integrante do Sistema Comércio MS, participa da agenda como parte da estratégia da instituição de fomentar a educação profissional inovadora, conectada às dinâmicas do mercado, ao empreendedorismo e ao futuro do trabalho.

“Estar aqui, junto a diferentes instituições e iniciativas que pensam o futuro do desenvolvimento regional, reforça a importância da conexão entre educação, inovação, tecnologia e empreendedorismo. O Senac apoia iniciativas que ampliam oportunidades para novos negócios, especialmente na região de fronteira”, destaca a diretora regional do Senac, Jordana Duenha.

Localizado na linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o complexo conta com mais de 1.600 metros quadrados e se consolida como um novo polo de inovação em Mato Grosso do Sul.

A infraestrutura inclui espaços de incubação e aceleração de empresas, ambientes de coworking e salas voltadas à capacitação e ao desenvolvimento de projetos tecnológicos. Possui área dedicada a startups, projetos tecnológicos e iniciativas de economia criativa.

O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, IPF e Sindicatos Empresariais. É presidido por Edison Araújo. A entidade é administrada pela Confederação Nacional do CNC (Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.