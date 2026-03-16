Preços na Ceasa: manga lidera queda e beterraba registra maior alta no hortifrúti da semana

A Ceasa/MS divulgou balanço da 11ª semana de comercialização do hortifrúti 09 13 de março de 2026)que apontou oscilações nos preços de frutas, verduras legumes comercializados no entreposto. Entre os produtos que registraram redução nas cotações, destaque foi manga palmerque apresentou maior queda da semana. Já entre os itens que tiveram valorização, beterraba registrou maior alta no período.

manga palmer apresentou queda de 11,07%passando de R$ 50,00 para R$ 45,00 caixa de kgredução está associada principalmente ao avanço da colheita no Vale do São Francisco, importante região produtora que abrange áreas da Bahia de Pernambuco. Com diminuição das chuvas nos últimos dias, ritmo de colheita se intensificou, ampliando oferta da fruta no mercado pressionando as cotações.

Outros produtos também registraram redução de preços na semana. cebola nacional mamão havaí apresentaram queda de 10% nas cotações. No caso da cebola, recuo está relacionado ao aumento da oferta regional após produtores intensificarem colheita das áreas remanescentes. Já mamão teve maior volume colhido nas regiões produtoras da Bahia do Espírito Santo, elevando disponibilidade da fruta no mercado.

Beterraba

Também registraram queda maçã nacionalcom redução de 8,25%melanciaque recuou 5,26% no período analisado. No caso da maçã, mercado começa apresentar maior estabilidade após semanas consecutivas de desvalorização. Já melancia teve aumento da oferta com avanço das colheitas em diferentes estados produtores, ampliando volume disponível nas centrais de abastecimento.

Entre os produtos que apresentaram valorização, principal destaque foi beterrabaque registrou aumento de 10%passando de R$ 90,00 para R$ 100,00 caixa de 20 kgreflexo da menor oferta nas regiões produtoras, especialmente em Minas Gerais, onde chuvas intensas têm dificultado avanço da colheita. Também registraram alta alface crespamelão espanholtomate longa vida uvainfluenciados principalmente por fatores climáticos que impactam oferta nas regiões produtoras.

Confira abaixo variação de preços dos principais produtos da semana:

Altas:

  • Beterraba (caixa 20 kg): de R$ 90,00 para R$ 100,00 (+10%)

  • Melão Espanhol (caixa 13 kg): de R$ 55,00 para R$ 60,00 (+8,44%)

  • Alface Crespa (caixa kg): de R$ 60,00 para R$ 65,00 (+7,75%)

  • Tomate Longa Vida (caixa 20/25 kg): de R$ 130,00 para R$ 140,00 (+7,14%)

  • Uva (caixa kg): de R$ 70,00 para R$ 75,00 (+6,67%)

Quedas:

  • Manga Palmer (caixa kg): de R$ 50,00 para R$ 45,00 (11,07%)

  • Cebola Nacional (saco 20 kg): de R$ 55,00 para R$ 50,00 (10%)

  • Mamão Havaí (caixa 10 kg): de R$ 110,00 para R$ 100,00 (10%)

  • Maçã Nacional (caixa 18 kg): de R$ 130,00 para R$ 120,00 (8,25%)

  • Melancia (kg): de R$ 2,00 para R$ 1,90 (5,26%)

 

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