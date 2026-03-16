Preços na Ceasa: manga lidera queda e beterraba registra maior alta no hortifrúti da semana

A Ceasa/MS divulgou o balanço da 11ª semana de comercialização do hortifrúti 09 a 13 de março de 2026), que apontou oscilações nos preços de frutas, verduras e legumes comercializados no entreposto. Entre os produtos que registraram redução nas cotações, o destaque foi a manga palmer, que apresentou a maior queda da semana. Já entre os itens que tiveram valorização, a beterraba registrou a maior alta no período.

A manga palmer apresentou queda de 11,07%, passando de R$ 50,00 para R$ 45,00 a caixa de 6 kg. A redução está associada principalmente ao avanço da colheita no Vale do São Francisco, importante região produtora que abrange áreas da Bahia e de Pernambuco. Com a diminuição das chuvas nos últimos dias, o ritmo de colheita se intensificou, ampliando a oferta da fruta no mercado e pressionando as cotações.

Outros produtos também registraram redução de preços na semana. A cebola nacional e o mamão havaí apresentaram queda de 10% nas cotações. No caso da cebola, o recuo está relacionado ao aumento da oferta regional após produtores intensificarem a colheita das áreas remanescentes. Já o mamão teve maior volume colhido nas regiões produtoras da Bahia e do Espírito Santo, elevando a disponibilidade da fruta no mercado.

Também registraram queda a maçã nacional, com redução de 8,25%, e a melancia, que recuou 5,26% no período analisado. No caso da maçã, o mercado começa a apresentar maior estabilidade após semanas consecutivas de desvalorização. Já a melancia teve aumento da oferta com o avanço das colheitas em diferentes estados produtores, ampliando o volume disponível nas centrais de abastecimento.

Entre os produtos que apresentaram valorização, o principal destaque foi a beterraba, que registrou aumento de 10%, passando de R$ 90,00 para R$ 100,00 a caixa de 20 kg, reflexo da menor oferta nas regiões produtoras, especialmente em Minas Gerais, onde chuvas intensas têm dificultado o avanço da colheita. Também registraram alta a alface crespa, o melão espanhol, o tomate longa vida e a uva, influenciados principalmente por fatores climáticos que impactam a oferta nas regiões produtoras.

Confira abaixo a variação de preços dos principais produtos da semana:

Altas:

Beterraba (caixa 20 kg): de R$ 90,00 para R$ 100,00 (+10%)

Melão Espanhol (caixa 13 kg): de R$ 55,00 para R$ 60,00 (+8,44%)

Alface Crespa (caixa 7 kg): de R$ 60,00 para R$ 65,00 (+7,75%)

Tomate Longa Vida (caixa 20/25 kg): de R$ 130,00 para R$ 140,00 (+7,14%)

Uva (caixa 5 kg): de R$ 70,00 para R$ 75,00 (+6,67%)

Quedas:

Manga Palmer (caixa 6 kg): de R$ 50,00 para R$ 45,00 (–11,07%)

Cebola Nacional (saco 20 kg): de R$ 55,00 para R$ 50,00 (–10%)

Mamão Havaí (caixa 10 kg): de R$ 110,00 para R$ 100,00 (–10%)

Maçã Nacional (caixa 18 kg): de R$ 130,00 para R$ 120,00 (–8,25%)

Melancia (kg): de R$ 2,00 para R$ 1,90 (–5,26%)