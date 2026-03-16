Prefeitura cancela ‘Festival da Cerveja de Bonito’ que aconteceria em maio

A prefeitura de Bonito informou, nesta segunda-feira (16), que o Festival da Cerveja de Bonito 2026 foi cancelado. O evento estava previsto para acontecer nos dias 8 e 9 de maio, mas foi cancelado neste ano. Por meio das redes sociais, a prefeitura divulgou a nota oficial.

A decisão foi tomada por causa do “cenário de queda na arrecadação do município”. Por isso, a prefeitura afirmou que precisará priorizar investimentos considerados mais urgentes, principalmente em obras de infraestrutura.

No comunicado, a prefeitura destacou que reconhece a importância de eventos para movimentar o turismo e a economia da cidade, mas que neste momento será necessário concentrar recursos em ações consideradas prioritárias para Bonito.

O Festival da Cerveja de Bonito é um evento relativamente recente. A primeira edição foi realizada em 2023, reunindo cervejarias artesanais de várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Até agora, não há confirmação sobre a realização do festival em 2027.