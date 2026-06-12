Offline! Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta-feira (12)

Usuários das redes sociais Instagram e do Facebook enfrentam instabilidades desde a manhã desta sexta-feira (12). Controladas pela Meta, os aplicativos apresentaram falhas que dificultaram o acesso as contas e a atualização do feed de ambos.

De acordo com plataformas que monitoram o funcionamento de serviços digitais, os problemas começaram pouco antes das 9h (horário de MS), provocando uma onda de reclamações de usuários em diversos países.



Entre os principais relatos estavam dificuldades para carregar publicações, acessar conteúdos e navegar normalmente pelas plataformas. Em alguns casos, os aplicativos exibiam mensagens de erro ou permaneciam sem atualizar as informações.



Até o momento, a Meta não havia divulgado detalhes sobre a causa da instabilidade. Situações semelhantes já ocorreram em outras ocasiões e, geralmente, são resolvidas após ajustes técnicos nos sistemas da empresa.



O episódio afetou milhões de usuários que utilizam as plataformas tanto para comunicação pessoal quanto para atividades profissionais, como divulgação de negócios, produção de conteúdo e vendas pela internet.

A expectativa é de que os serviços sejam normalizados gradualmente ao longo do dia.

Com Folha

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