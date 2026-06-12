Mãe que jogou água fervente na filha de dois anos tem prisão preventiva decretada em Ponta Porã

A mulher de 27 anos presa após jogar água quente contra a própria filha, de apenas dois anos, continuará detida. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (11), durante audiência de custódia, quando a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso ocorreu na última terça-feira (9), em uma aldeia localizada em Ponta Porã, município a 295 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações, a agressão aconteceu após a criança relatar que estava com fome. Conforme relato de familiares à polícia, a mulher estava com uma panela contendo água fervente e, em determinado momento, lançou o líquido sobre a menina como forma de punição.

Um parente que estava próximo contou ter ouvido os gritos da criança e, ao verificar o que havia ocorrido, encontrou a menina já ferida. Durante o depoimento prestado à polícia, a mãe admitiu que estava com muita raiva no momento em que praticou a agressão.

A vítima sofreu queimaduras de segundo grau e precisou ser encaminhada para atendimento médico em Dourados, onde permanece internada sob cuidados especializados. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul efetuou a prisão em flagrante da suspeita por maus-tratos qualificado e representou pela conversão da medida em prisão preventiva, alegando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública e o andamento das investigações.

Com a decisão judicial, a mulher seguirá presa à disposição da Justiça enquanto o caso continua sendo apurado pelas autoridades. O episódio causou forte comoção na região pela violência praticada contra uma criança em situação de extrema vulnerabilidade.

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