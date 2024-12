‘Manda teu Pix’: WhatsApp libera recurso que inclui chave no perfil; veja como funciona

O exclusivo do Brasil no maior aplicativo de mensagens do mundo! Agora será possível enviar Pix de forma muito mais fácil, compartilhando a chave para receber transferências de dinheiro em um recurso que o WhatsApp está começando a liberar.

O ‘Pix integrado ao perfil’ é simples: será possível incluir a chave Pix no perfil do WhatsApp, que ficará disponível por meio de um botão. Com isso, a chave ficará acessível e poderá ser copiada e colada para envios de dinheiro.

Segundo o UOL, a medida foi pensada para facilitar a vida de prestadores de serviços, profissionais freelancers e a transferência de dinheiro entre amigos e familiares.

O recurso aparecerá na aba de anexos. Tocando no ‘clips’, haverá a opção Pix e a partir disso você inclui o tipo da chave (aleatória, celular, e-mail ou CPF), o nome do titular e depois clica em ‘adicionar’. Com essa primeira configuração, esse será o caminho para compartilhamento da chave já cadastrada dentro de uma conversa.

O recurso era específico apenas em contas do WhatsApp Bussiness. A funcionalidade tinha sido anunciada pela Meta durante um evento em julho. Segundo a empresa, a ideia é facilitar a vida dos empreendedores, para que não precisem ficar respondendo a todo momento a pergunta: ‘qual é o Pix?’

Botão de Pix no perfil tem controles de privacidade. Opções são semelhantes às que já tem no app. Então, será possível deixar visível para todos, apenas meus contatos, todos meus contatos exceto e ninguém.

Todas as contas devem ter a funcionalidade até o final de janeiro de 2025.

Com informações do SCC10

