Agenda Cultural tem shows de rock e apresentações de música clássica

Final de semana em Campo Grande será marcado por eventos natalinos e shows solidários, com arrecadação de doações

Sexta-feira (20)

ARCA e HEREZIA

No dia 20 de dezembro de 2024, o Blues Bar em Campo Grande/MS será o palco de um evento imperdível para os amantes da música. A partir das 20h, a casa recebe as bandas A ARCA e HEREZIA, prometendo uma noite de muita energia e performances marcantes. Com um som vibrante que mistura influências do rock e outros estilos, o evento promete agitar o público até a madrugada, proporcionando uma experiência única no coração do centro da cidade, no endereço tradicional do Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186.

Don Juan

Das 19h30 às 21h, a Estação Cultural Teatro do Mundo, em Campo Grande, recebe a adaptação da Cia. Perspectiva para o clássico “Don Juan”. Na montagem, o icônico personagem ganha novas camadas ao se confrontar com figuras marcantes e inesquecíveis. Imerso em seu próprio charme e vaidade, Don Juan segue uma jornada onde natureza e verdade se entrelaçam de maneira inesperada.

Sábado (21)

Arthur Diniz

Direto de Dubai, Arthur Diniz retorna ao Brasil para uma série de apresentações imperdíveis! O artista se apresenta pela primeira vez em Curitiba e também em sua cidade natal, Campo Grande neste sábado (21), prometendo shows inesquecíveis. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com preço promocional para quem garantir o seu antecipadamente, mas atenção: as vagas são limitadas!. O show será às 19h na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177 Centro.

Jingle Rock

No dia 21 de dezembro, o Garagi Eventos será palco do “Jingle Rock”, um evento natalino especial apresentado pela banda Herezia. A noite contará com apresentações de diversas bandas parceiras, todas unidas pelo objetivo de promover um clima festivo e solidário. Durante o evento, será realizada uma arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos para a Casa da Criança Peniel, instituição que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a doação de 1kg de alimento ou um brinquedo, contribuindo para um Natal mais alegre para muitas crianças. A programação inclui shows de bandas locais como Herezia, T404, Kefla, Monsters, Denver, Blackpool, Hitma, Foogha e Líquido.

Cidade do Natal

A tradicional cidade do natal é uma opção de lazer obrigatória para todo campo-grandense. Localizada nos altos da Avenida Afonso Pena e seguirá até 31 de dezembro de 2024, o evento conta com atrações como a Casa do Papai Noel, o Presépio, a Praça de Alimentação, a Área Kids e o Carrossel, que estarão disponíveis das 17h30 às 22h30. A programação inclui Cantatas de Natal e shows de artistas locais, como Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, Dany Critinne, Erika Espíndola, Max Henrique, entre outros. Além disso, o Natal de 2024 contará com o City Tour, que oferecerá passeios pela cidade com saídas diárias, exceto nos dias 25 e 31 de dezembro.

Domingo (22)

Catedral Erudita

O projeto Catedral Erudita promoverá uma série de concertos de música clássica até este domingo, com apresentações em Campo Grande e no interior do estado. No dia 22 de dezembro, às 10h, será realizada uma apresentação na Igreja Batista de Campo Grande, localizada na Avenida Bom Pastor, 268, no bairro Vilas Boas. A programação contará com a Orquestra de Violões e a Camerata Madeiras Dedilhadas, sob regência de Marcelo Fernandes. O projeto tem como objetivo democratizar o acesso à música clássica, valorizando espaços sagrados e incentivando o intercâmbio cultural entre os diversos públicos.

Final 9ª Fesmorena

E também no domingo tem a grande final do 9º Fesmorena que celebra música autoral e talentos jovens de Mato Grosso do Sul. O Teatro Dom Bosco será palco de uma celebração única neste domingo, 22 de dezembro, a partir das 17h30, quando acontece a final do 9ºFesmorena. O festival, que se consolida como um dos principais eventos de música autoral estudantil do estado, reunirá jovens talentos entre 10 e 17 anos de diversas regiões do Mato Grosso do Sul.

Shopping Campo Grande

Este é o último fim de semana antes do Natal, perfeito para as compras de presentes e para aproveitar as atrações do Shopping Campo Grande. A decoração de Natal encanta a todos, e a Guarda Civil Metropolitana realiza a última Cantata Natalina nesta sexta-feira (20), às 19h30. Além disso, a árvore de Natal de 10 metros de altura e a Confeitaria dos Ursos encantam adultos e crianças, com atrações gratuitas e opções de diversão como o trenzinho e o balanço giratório. O Papai Noel também está no shopping, atendendo aos pequenos e seus pets. O shopping funciona neste domingo das 10h às 22h.

