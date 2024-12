CPNU: resultado de revisão de notas das discursivas já está disponível

Os candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que apresentaram recurso sobre o resultado das provas discursivas já podem consultar a decisão sobre os pedidos de revisão. A consulta está disponível na página oficial do concurso.

De acordo com o novo cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério Público Federal, a próxima etapa será a convocação para a verificação das condições declaradas por candidatos negros e indígenas, agendada para segunda-feira (23). A verificação para preenchimento de vagas será realizada nos dias 11 e 12 de janeiro de 2025, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência ocorrerá entre 6 e 10 de janeiro de 2025.

A divulgação do resultado preliminar da avaliação dos títulos, enviados entre 4 e 5 de dezembro, está prevista para 15 de janeiro de 2025. Até o dia 16 de janeiro, os candidatos que discordarem da pontuação atribuída, conforme as regras do edital, poderão apresentar recurso.

O resultado final está previsto para ser divulgado em 11 de fevereiro de 2025. Os candidatos aprovados nas vagas serão convocados para a posse e o curso de formação.

Os candidatos previamente habilitados seguem no processo seletivo e devem aguardar a divulgação do resultado final.

Com Agência Brasil