Governo pretende conectar 100% das escolas públicas à internet até 2026 e ampliar 5G para mais cidades

Cobertuta da 5G já ultrapassou 64%, acima da meta da Anatel para 2027

O governo federal pretende antecipar metas de conectividade previstas em edital para acelerar a universalização da telefonia móvel no país. Entre as prioridades, está garantir que todas as escolas públicas tenham acesso à internet até o fim de 2026, afirmou nesta terça-feira (2) o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo ele, a conectividade das unidades de ensino é tratada como essencial para o desenvolvimento educacional. “Com relação à banda larga nas escolas, 100% das escolas públicas estarão conectadas até final de 2026, com tecnologia através de fibra ótica ou de soluções de satélite”, declarou. O ministro destacou que o compromisso abrange escolas cadastradas no Ministério da Educação que recebem recursos do Fundeb.

Siqueira Filho também informou que a cobertura da internet de quinta geração (5G) superou recentemente 64%, acima dos 57% previstos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 2027. Ele citou ainda que mais de duas mil cidades já contam com a nova tecnologia.

A expansão contempla também áreas rurais e distritos, com a conclusão da implantação do 4G nessas localidades. Para 2025, o governo projeta levar conectividade móvel a 1,5 mil localidades rurais. “No 5G, nos grandes centros, a gente já atendeu 67% do território previsto no edital”, afirmou o ministro.

Segundo ele, a ordem de expansão é definida conforme o tamanho populacional, começando pelas capitais e seguindo para áreas periféricas. Para ampliar a cobertura, o governo pretende lançar, em janeiro, um novo leilão da faixa de 700 MHz. O edital será voltado a localidades com mais de 600 habitantes e prevê a entrada de novas empresas no mercado para aumentar a capilaridade do sinal.

*Com informações da Agência Brasil

