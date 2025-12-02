Tempestade coloca MS novamente em alerta enquanto termômetros marcam 30ºC na Capital

Aviso do Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60km/h e risco de granizo até a manhã de quarta-feira

Todo Mato Grosso do Sul está sob aviso de tempestade emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na manhã desta terça-feira (2). A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora — podendo chegar a 50 mm ao longo do dia —, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido até as 10h desta quarta-feira (3).

O grau de severidade é de perigo potencial, com baixo risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. Na segunda-feira (1º), um outro aviso meteorológico já estava em vigor e a instabilidade provocou chuva em diferentes regiões do Estado. Em Campo Grande, a precipitação chegou apenas de forma tímida no fim da tarde.

Na Capital, o calor voltou a predominar nesta manhã. Os termômetros registram 30°C neste momento, enquanto nuvens mais carregadas começam a se formar na região.

Em caso de rajadas de vento, as orientações são evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a placas e torres de transmissão e não utilizar aparelhos conectados à tomada. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

