Supermecado tem mais de 400 kg de alimentos vencidos apreendidos por fiscalização em Corumbá

Foto: Divulgação PMC
A ação ocorreu após denúncia encaminhada aos órgãos de controle e entre os itens recolhidos havia arroz, feijão e laticínios, além das carnes e frios

Na manhã desta terça-feira (02), uma ação realizada pela Coordenadoria de Fiscalização e Posturas e a Vigilância Sanitária Municipal apreenderam  mais de 240 quilos de carnes e frios e cerca de 180 quilos de alimentos não preparados em um supermercado no centro de Corumbá.

A ação ocorreu após denúncia encaminhada aos órgãos de controle. Segundo a fiscalização, os produtos estavam com a data de validade vencida e parte deles era armazenada de forma inadequada. Entre os itens recolhidos havia arroz, feijão e laticínios, além das carnes e frios.

De acordo com a equipe responsável pela operação, os itens permanecerão retidos durante o período previsto para apresentação de recurso por parte do estabelecimento. Após essa etapa, todos os produtos serão encaminhados para descarte adequado.

