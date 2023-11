Fundect e Agraer acompanham projetos de pesquisa e inovação

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), vinculadas à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realizam no dia 30 de novembro o Seminário de acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito da Chamada Especial Fundect/Agraer 14/2022.

Com o edital a Fundect garantiu, de forma inédita, o financiamento de projetos da Agraer voltados ao desenvolvimento e inovação da agricultura familiar, atendendo às condições sociais, econômicas e culturais dos pequenos agricultores, indígenas e quilombolas. São pesquisas nas áreas de agricultura de baixo carbono, bioeconomia e biotecnologia, com estudos para desenvolvimento da: produção de leite; integração lavoura/pecuária/floresta; espécies nativas; fruticultura; controle alternativo/biológico de pragas e doenças; recuperação de pastagens degradadas e ainda agroecologia.

O seminário será no Auditório da AGRAER – Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (CEPAER), Rodovia MS-80, Km 10 (saída para Rochedo) e terá palestra de abertura com o Dr. Ruy Caldas, pesquisador visitante da ESALQ-USP, intitulada “Programa de Melhoramento Genético de Longo Prazo: Impacto na Agricultura Familiar”.

Leia mais: 1º Encontro Técnicos de Criadores lota Pavilhão do Fazendeiro na Acrissul

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.