Sejusp lança programa para ampliar segurança em comunidades remotas

Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o lançamento do Programa “MS em Ação: Segurança e Cidadania”, por meio do DOE (Diário Oficial do Estado), nesta sexta-feira (24). O objetivo é facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), levando atendimento e fortalecendo a segurança em comunidades de áreas remotas do Estado.

A iniciativa visa aproximar os serviços públicos de segurança e justiça de populações em locais de difícil acesso, como comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Além disso, busca promover a integração institucional e informacional entre as redes de atendimento ao cidadão, auxiliando na redução dos indicadores criminais nas comunidades atendidas e circunvizinhas.

O Programa “MS em Ação: Segurança e Cidadania” se fundamenta em princípios como articulação, integração e cooperação entre as instituições públicas, participação da sociedade civil, participação da comunidade atendida e transversalidade das políticas públicas.

As ações serão coordenadas pela Sesp (Secretaria-Executiva de Segurança Pública), com o apoio das demais secretarias de estado, serviços públicos municipais e federais, além de eventuais parcerias da iniciativa privada e do terceiro setor.