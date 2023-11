Projeto de recuperação no Pantanal com 25 mil mudas soma esforços em ações de conservação

Entre os dias 20 e 23 de novembro, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) participou do III Seminário de Intercâmbio dos Projetos de Recuperação da Vegetação em Unidades de Conservação, apoiadas pelo GEF Terrestre Pantanal. A equipe do IHP, composta pela secretária executiva Betina Kellermann e a técnica de campo Cristiane Brigitti, apresentou os resultados do projeto “Mitigação do efeitos dos incêndios 2020 e prevenção contra novos incêndios na Serra do Amolar, Pantanal”.

O evento ocorreu no Sesc Pantanal, em Poconé (MT), contando com representantes de diversos órgãos, incluindo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, Funbio, BID, IBAMA, ICMBio, universidades e projetos contemplados pelo GEF Terreste Pantanal. Durante o seminário, foram discutidos os resultados, desafios e conquistas de sete projetos.

A devastação causada pelos incêndios em 2020 consumiu aproximadamente 45.000 km2 do bioma, correspondendo a 30% da área total do Pantanal, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O GEF Terrestre, projetado para atuar em biomas historicamente menos contemplados, foi fundamental para a recuperação dessas áreas degradadas e para a implementação de ações de Manejo Integrado do Fogo e criação de brigadas comunitárias.

Rodolfo Marçal, gerente do GEF Terrestre no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), destacou a inovação do projeto ao abranger biomas como a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, unindo diferentes estratégias e políticas públicas para a proteção desses ecossistemas.

Além das palestras sobre restauração, prevenção e combate a incêndios, o grupo do IHP visitou iniciativas do projeto AquaREla Pantanal, como o viveiro de mudas da Comunidade Capão do Angico e a Trilha Regeneração na RPPN Sesc Pantanal.

O seminário foi parte do “Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampas e Pantanal” – Projeto GEF Terrestre, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como agência implementadora e o FUNBIO como agência executora.

O Instituto Homem Pantaneiro, em parceria com o projeto GEF Terrestre, iniciou ações de recuperação nas áreas atingidas pelos incêndios de 2020 na região da Serra do Amolar, com plantio de mudas e regeneração natural em uma área de 30 hectares na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal. O projeto, com duração de 18 meses, inclui a capacitação de militares para futuras ações de reflorestamento no bioma.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

Os programas que o Instituto atua são Rede Amolar, Cabeceiras do Pantanal, Amolar Experience, Felinos Pantaneiros, Memorial do Homem Pantaneiro, Brigada Alto Pantanal e Estratégias para Conservação da Natureza. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/. O IHP também integra o Observatório Pantanal.