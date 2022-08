Fundect divulga aprovados os projetos projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação

Foi divulgada hoje (3), no DOE (Diário Oficial do Estado) a partir da página 71, listagem com projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, da aprovados pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul).

Segundo a publicação no Diário, os coordenadores que tiveram seus projetos aprovados estão convocados a apresentarem todos os documentos listados no Item 10.2, entre os dias 22/08 e 02/09/2022, presencialmente na sede da Fundect, localizada na rua São Paulo, nº 1436 em Campo Grande de 2ª a 6ª feira, no horário de 07:30h às 11:30h e de 13:30h às 17:30h.

A apresentação dos documentos pode ser realizada, opcionalmente, por postagem nos Correios, via SEDEX. Somente serão aceitos os documentos enviados com data de postagem até o dia 31/08/2022.

O não cumprimento dos prazos para entrega dos documentos, conforme disposto no item 10.6, implicará no cancelamento da contratação do projeto.

Projetos – O objetivo dos projetos são para que haja o fortalecimento e consolidação da pesquisa científica e tecnológica, empreendedorismo e inovação nas áreas estratégicas e prioritárias no Estado.

A Fundect, juntamente com as IES e ICTs do Estado, promovem ações para a atração de pesquisadores recém-doutores para o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do incentivo à contratação de pesquisadores visitantes recém-doutores, nacionais ou estrangeiros.

Esse incentivo acontece por meio da assinatura de acordos de cooperação com as IES e ICTs, pelos quais as instituições contratam os visitantes. Já a Fundação realiza o apoio financeiro dos projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação a serem executados por esses pesquisadores e seus supervisores.

Além disso, os pesquisadores e supervisores são selecionados pelas próprias instituições, que encaminham as indicações à Fundect para concessão do apoio. Cada projeto recebe o apoio de R$ 20 mil para despesas de custeio.