Primeiro-ministro do Peru renuncia em meio a casos de corrupção

O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, renunciou nesta quarta-feira (3). O anúncio foi feito em seu Twitter. Na postagem, é alegado motivos pessoais, entretanto o político estava pressionado devido a casos de corrupção.

A la comunidad informo: pic.twitter.com/M9CEcJFfHp — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) August 3, 2022

Sua renúncia ocorre em um momento em que o presidente Castillo passa por uma tempestade política em meio a várias investigações sobre alegações de suposta corrupção no entorno do governo, o que afundou sua popularidade após chegar ao poder há um ano.

Castillo enfrenta cinco investigações criminais diferentes, inclusive uma por suposta obstrução de Justiça.

Na carta, publicada em sua conta oficial no Twitter, o premiê acrescenta que deve retomar a carreira acadêmica. “Desejo-lhe, senhor presidente, amigo presidente, o maior sucesso em sua administração.”

Castillo anunciou Torres como seu novo primeiro-ministro em fevereiro deste ano. Ele foi o quinto nome escolhido para ocupar o posto em seis meses e assumiu a chefia do Conselho de Ministros do país, depois da renúncia de Hector Valer, acusado de agressão. Ele estava no cargo de ministro de Justiça e Direitos Humanos.

Recentemente, o ministério público anunciou que Pablo Sanchez, principal promotor do país, vai liderar a investigação contra Castillo. Segundo a pasta, existe uma gravidade nas acusações feitas em uma investigação contra o ex-ministro de Transportes e Comunicações Juan Silva e seis parlamentares do partido da oposição.

O presidente ainda não se pronunciou sobre a renúncia.

