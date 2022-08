Feminicídio: Homem é preso por matar esposa em aldeia de Amambai

Rosa Rodrigues, de 29 anos, foi assassinada nessa terça-feira (2), em uma aldeia indígena de Amambai, a 351 km de Campo Grande. O principal suspeito é seu marido, que ainda tentou simular uma situação de suicídio. Porém, foi preso pelo crime.

A equipe policial entrou em contato com o chefe de aldeia, o indígena Arcenio Vasques, que confirmou o homicídio. A equipe policial foi ao local e encontrou Rosa Rodrigues já sem vida e com marcas de estrangulamento. Segundo boletim de ocorrência, parentes da vítima relataram que o homem teria entrado em sua casa junto com Rosa. Pouco tempo depois ele saiu da casa dizendo que a mulher havia se enforcado.

Os líderes da aldeia detiveram o suspeito, já que desconfiavam de sua versão e o colocavam como responsável pelo assassinato. Os peritos do Núcleo de Perícia estiveram no local e fizeram a perícia do crime. Após o procedimento, constataram que Rosa foi morta vítima de um estrangulamento.

De acordo com os dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), do início do ano até agora, 26 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

