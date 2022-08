Após descobrir falhas nos sistemas, Apple solta atualização de emergência em dispositivos

Após surgir duas vulnerabilidades de segurança nos sistemas da Apple iOS e MacOS a empresa disponibilizou hoje (19) uma atualização de emergência que deve ser feita por todos os usuários.

Segundo nota publicada pela empresa, as vulnerabilidades podem permitir que pessoas mal intencionadas tomem ” completo controle dos dispositivos” por meio da execução de códigos maliciosos com prriviégios elevados sem o conhecimento ou permissão do dono do dispositivo.

A falha de segurança foi identificada em aparelhos iPhone 6S e superiores; todos os modelos de iPad Pro, iPad 2 e superiores; iPad 5ª geração e superiores; iPad Mini 4 e superiores e no iPod Touch de 7ª geração.

Já para o sistema operacional de mesa, o MacOS, a atualização deve ser feita para usuários que estiverem usando as versões Monterey, Big Sur e Catalina.

Como atualizar

Em seu dispositivo Apple, busque as Configurações (Settings), vá em Geral (General) > e selecione Atualização de Software (Software Update). Aguarde a busca pela última atualização, mantenha seu aparelho conectado a uma rede sem fio e com carga superior a 70%.

Para os sistemas de mesa, vá em Preferências de Sistema (System Preferences) > Atualização de Software (Software Update).

Com informações de Agência Brasil

