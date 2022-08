Previsão é de temperatura mínima de 7°C na Capital e máxima não passa dos 20° C neste sábado

O dia amanheceu nublado e com intensidade de ventos fortes e a temperatura mínima na manhã deste sábado (20) cravou 7° C com sensação térmica de 2° C em Campo Grande. Nas primeiras horas do dia o céu permaneceu fechado com umidade relativa do ar marcando 41%.

Segundo a meteorologia, este pode ser o último frio do inverno de 2022 que foi atípico se comparado aos últimos três anos, onde as baixas temperaturas foram mais intensas e duradouras.

Nas ruas da Capital, quem saiu para trabalhar, foi obrigado a se agasalhar e os acessórios para proteção do vento com sensação térmica cinco graus a baixo do previsto, saíram do armário e figuraram esta manhã nas ruas de Campo Grande.

O sábado, segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) será de tempo fechado e sem previsão de sol forte que aparece durante todo o dia entre nuvens.

Já na segunda maior cidade do estado em Dourados a mínima é ainda menor e está previsto 5° C que permanece e somente durante a tarde pode chegar ao 21° C, segundo informações do INMET.

Na região pantaneira em Corumbá o frio também deixa o sol entre nuvens, dificultando a elevação na temperatura e com sensação térmica, segundo a meteorologia, de 0°C.