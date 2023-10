Anatel lança portais para proteção digital do consumidor

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta semana dois novos portais destinados a fornecer suporte e orientação aos consumidores para evitar fraudes e aproveitar ao máximo os serviços digitais disponíveis. O primeiro portal oferece informações abrangentes sobre fraudes, incluindo uma explicação sobre o que são, estratégias para evitá-las e orientações sobre como resolvê-las caso ocorram. Além disso, o portal fornece valiosas dicas relacionadas à segurança e privacidade, todas organizadas em categorias temáticas.

De acordo com o superintendente de Controle de Obrigações da Anatel, Gustavo Borges, é importante ressaltar que as informações e dicas contidas neste portal serão atualizadas regularmente. Isso é essencial, uma vez que as táticas de fraudes sofrem mudanças constantes, evoluindo de semana a semana. Portanto, a vigilância constante e a atenção são fundamentais para proteger os consumidores contra ameaças digitais em constante evolução.

No portal oficial da Anatel, a instituição oferece recursos valiosos para aprimorar as habilidades de uso de tecnologias digitais. Isso inclui uma ampla gama de materiais informativos, tutoriais e cursos online gratuitos. Além disso, o portal também fornece orientações e dicas de segurança para garantir a proteção das crianças no ambiente digital.

A iniciativa destina-se a promover o desenvolvimento de habilidades digitais em todas as faixas etárias, independentemente do nível de experiência de cada pessoa. De acordo com a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, é importante ressaltar que qualquer indivíduo pode aprender essas habilidades, independentemente de sua idade ou conhecimento prévio.

O conselheiro Alexandre Freire destacou que os recursos oferecidos no portal fazem parte de um conjunto de iniciativas da Agência para promover a “conectividade significativa”. Isso envolve não apenas o acesso à internet e plataformas digitais, mas também o uso eficiente e seguro dessas tecnologias. A conscientização dos cidadãos é considerada fundamental nesse processo, pois contribui para uma utilização mais benéfica e responsável das ferramentas digitais.

Os portais fazem parte da iniciativa da Anatel, intitulada “Outubro CiberSeguro”, cujo propósito é promover a conscientização da sociedade em relação à importância da proteção e combate às ameaças on-line. No âmbito dessa campanha, estão programados dois eventos significativos: o primeiro, agendado para 25 de outubro, abordará dicas de segurança no ambiente digital, enquanto o segundo, previsto para 31 de outubro, focará na conscientização sobre furto e roubo de celulares.

Além disso, como parte das ações planejadas para a campanha, será realizada uma nova edição do Movimento #FiqueEsperto, que consiste no envio de mensagens contendo dicas de segurança aos consumidores, juntamente com a publicação de posts informativos nos canais institucionais dos parceiros envolvidos na iniciativa.

