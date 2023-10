Dois homens são presos com carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 2 milhões

Dois homens, de 36 e 38 anos, foram presos na tarde de ontem, com pasta-base de cocaína avaliada em R$ 2 milhões em uma residência em Campo Grande. O flagrante aconteceu durante uma operação da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em conjunto com a Polícia Civil de Coxim.

Segundo informações do delegado Roberto Guimarães, os entorpecentes foram apreendidos por conta investigação da da Polícia Civil de que criminosos estariam em Campo Grande com um carregamento grande de cocaína em uma residência na Vila Jacy. Após receber as informações, os policiais da Denar passaram a observar o monitoramento nos locais relatados.

A apreensão aconteceu na tarde de ontem (18), quando os policiais avistaram um dos suspeitos estacionando um GM Onix em frente de uma residência e depois saiu a pé da casa. Estranhando o comportamento dos suspeitos, os policiais iniciaram a ação e encontraram dentro do imóvel, 122 tabletes de pasta base de cocaína. Logo após o flagrante, o dono da casa chegou e foi preso em flagrante.

Em depoimento, um deles ficou em silêncio e o outro acabou confessando dizendo que foi contratado para realizar o serviço. Ambos foram encaminhados para a Denar, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.,

Segundo o delegado Hoffman d’ávila, nos últimos anos Mato Grosso do Sul virou referência no transporte de cocaína para outras regiões, por conta da sua posição geograficamente no mapa. “Campo Grande hoje é o entreposto dos entorpecentes no país. Os traficantes vem mudando a sua rota, antigamente a cocaína entrava pela Bolívia e hoje, ela vem do Paraguai, passa por Campo Grande e daqui, é distribuída para outros estados brasileiros como São Paulo e Paraná”, relatou.

