Polícia Civil combate organização criminosa no Pantanal na Operação MARRUÁ 2.0

Na última quarta-feira, 18, a Polícia Civil desencadeou uma operação de grande magnitude na região da Nhecolândia, no Pantanal, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em delitos como furto qualificado, roubo, dano e homicídio qualificado, com ênfase na prática de abigeato. A operação, denominada “MARRUÁ 2.0,” contou com a colaboração de várias agências de segurança, incluindo a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Grupamento Aéreo da SEJUSP.

As equipes envolvidas na operação representaram diversas delegacias, incluindo a 1ª DP de Corumbá, DP de Ladário, DELEAGRO, DP de Aquidauana e DP de Miranda, bem como a Polícia Militar Ambiental e o BOPE, unidade de elite da Polícia Militar. O desencadeamento da operação foi uma resposta coordenada para enfrentar as atividades ilegais de uma organização criminosa que vinha causando estragos na região.

Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em três residências situadas na cidade de Corumbá-MS e em duas áreas de propriedade rural no mesmo município. A investigação indicou que esses locais estavam relacionados às atividades criminosas da organização.

Contudo, ao adentrar nas áreas de propriedade rural, as equipes da DELEAGRO e do BOPE foram surpreendidas por disparos de arma de fogo feitos por dois dos alvos da investigação. Diante da ameaça iminente à vida dos policiais e com o intuito de garantir o cumprimento da determinação judicial, os agentes responderam aos disparos com disparos de arma de fogo, atingindo os agressores e neutralizando a ameaça.

O primeiro agressor foi atingido por um único disparo na região do tórax, e o segundo foi atingido por dois disparos, também na região do tórax. Após o ocorrido, o comando da operação imediatamente acionou apoio aéreo para prestar socorro aos feridos, no entanto, ambos os agressores vieram a óbito no local dos fatos.

A Polícia Científica foi acionada para realizar exames periciais nas áreas onde ocorreram os confrontos, garantindo a apuração objetiva dos acontecimentos. Durante as buscas, foi encontrado na posse do primeiro agressor uma arma de fogo do tipo espingarda adaptada para calibre 22, contendo cinco munições, incluindo uma deflagrada. Além disso, no interior de sua residência, uma carabina PUMA, calibre 38, foi apreendida.

Já com o segundo agressor, as autoridades encontraram uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, contendo quatro munições, incluindo uma deflagrada. Essas apreensões reforçam a natureza criminosa das atividades da organização.

Nas áreas da propriedade rural situadas na região da Nhecolândia, a operação resultou na descoberta de produtos de furto recente, incluindo placas solares, bombas de água e fios de energia elétrica. Além disso, mais de 100 cabeças de gado bovino e equino foram encontradas com sinais aparentes de remarcação, indicando que poderiam ser produtos de roubos ou furtos ocorridos nas fazendas adjacentes.

Com informações da Depac

