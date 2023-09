Senai promove corrida de carros Elétricos fabricados pelos alunos

Depois de muito estudo, chegou a hora de colocar os carros na pista! A Fórmula S é um desafio lançado para os estudantes do curso técnico em mecânica automotiva do Senai de Mato Grosso do Sul. Durante mais de um ano, eles tiveram de desenvolver um carro utilizando tecnologias não poluentes, com o objetivo de encontrar soluções para situações desafiadoras do setor industrial.

O evento será neste sábado (27/05), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande, e começa às 9 horas e segue até o período vespertino. Haverá prova de obstáculos e a corrida dos carros elétricos. Cinco carros estão na disputa, um de cada unidade participante do projeto: Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Aparecida do Taboado, além de 25 pessoas envolvidas, entre alunos, professores e equipe de apoio. O evento será aberto ao público e é de graça.

Para a gerente de educação e negócios do Senai, Cecília Fraga, esse é o momento de os alunos vivenciarem situações reais. “A essência da metodologia Senai é a prática. Esse campeonato é o resultado de tudo isso, porque o aluno aprendeu a teoria em laboratórios, depois criou essa ideia e executou o projeto completo; custo, execução, até marketing, porque tem a cor, o nome do carrinho, fez todo esse processo, e agora é a conclusão. Aprender tem que ser divertido”, explicou.

A competição

A Fórmula S desafiou os alunos a desenvolver um buggy funcional, com foco na autonomia e utilizando tecnologias não poluentes. Eles iniciaram os projetos em 7 de fevereiro do ano passado. O desenvolvimento do projeto foi realizado somente pelos estudantes e com o apoio dos docentes do Senai, sendo vedada a participação de pessoas externas aos cursos relacionados.

A coordenação geral do projeto enviou para as equipes inscritas o Kit Propulsor, composto por: motor elétrico, baterias, carregadores de baterias, diferencial e a placa controladora. Os alunos executaram as seguintes atividades: desenvolvimento do chassi, sistemas de tração, de direção e de freio, pintura, montagem e instrumentação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: Senai lança programa de apoio a escolas em MS