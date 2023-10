Vereadores analisam três projetos e um veto na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (10), três projetos e um veto. Em única discussão e votação, segue para análise veto total ao projeto de lei complementar n. 876/23, do vereador Professor Juari, que acrescenta o parágrafo único ao art. 21 da lei complementar n. 19/98. Para a prefeitua, a proposta contém vício de iniciativa.

Em segunda discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 11.042/23, que altera a denominação da Avenida Cruz de Lorena para Avenida Fernando Abdulahad Hildebrand, parcelamento Jardim Veraneio, Bairro Chácara dos Poderes. O projeto é de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges e Otávio Trad.

E ainda o projeto de lei n. 10.851/23, do vereador Dr. Loester, que institui a Política Municipal de Transparência na Gestão da Saúde Pública.

Já em primeira discussão e votação, será votado o projeto de lei n. 10.211/21, que denomina “Professor Jonnas Domingos” a Escola Municipal que especifica, localizada na Vila Natália. A proposta é dos vereadores Ademir Santana e Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Palavra Livre – Durante a sessão, o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca, usará a Tribuna para falar sobre as atividades desenvolvidas pela instituição e a necessidade de apoio dos poderes públicos para que o atendimento à população seja realizado com qualidade. O convite foi feito pelo vereador Dr. Jamal.

