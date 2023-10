China lança nave espacial tripulada Shenzhou-17 para missão na estação espacial

A China lançou com sucesso a nave espacial tripulada Shenzhou-17 nesta quinta-feira. A missão tem como objetivo enviar três astronautas para permanecer em órbita por aproximadamente seis meses a bordo da estação espacial. A espaçonave Shenzhou-17, montada no topo de um foguete transportador Longa Marcha-2F, decolou às 11h14 (horário de Beijing) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, localizado no noroeste da China. A operação foi conduzida pela Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, sigla em inglês).

Cerca de 10 minutos após o lançamento, a nave espacial Shenzhou-17 se separou do foguete e alcançou sua órbita designada. Os três membros da tripulação, composta por Tang Hongbo, Tang Shengjie e Jiang Xinlin, estão em excelente estado de saúde, e o lançamento foi considerado um sucesso absoluto pela CMSA.

Após entrar em órbita, a nave Shenzhou-17 seguirá para um encontro rápido e automatizado, onde se acoplará com a estação espacial. A tripulação realizará uma rotação com os membros da missão Shenzhou-16, que já estão em órbita.

Com informações do Portal XINHUA Português

