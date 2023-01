Vila Belmiro recebe velório de 24h do rei Pelé

O velório do Rei Pelé será realizado a partir das 10h desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro em Santos e irá durar 24h.

No gramado do estádio Urbano Caldeira estão instaladas duas tendas. Uma, no centro do campo, há um espaço para que o caixão fique exposto e algumas poucas cadeiras. O lugar será destinado para familiares e amigos próximos. Somente figuras e autoridades autorizadas pela família do Rei poderão ingressar naquele espaço. Já a outra foi colocada por precaução às figuras notáveis, caso chova durante a cerimônia.

O velório do Rei Pelé acontecerá ininterruptamente até às 10h da terça-feira (3). Depois disso, o corpo do Atleta do Século será levado por um carro de bombeiros a um cortejo na cidade de Santos.

O trajeto iniciará na Vila Belmiro, passará pelo Canal 2 até a orla da praia. Após isso, o veículo se dirigirá ao Canal 6, em frente da casa da Dona Celeste, mãe de Pelé, que está viva, tendo completado 100 anos em 2022. Por fim, o carro retornará até o Canal 1, quando o corpo do Rei vai se dirigir ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, onde acontecerá a cerimônia de sepultamento, restrita à família.

A expectativa é que o cortejo ocorra durante cerca de uma hora, e o sepultamento se encerre até ao meio-dia de terça-feira (3).

O Rei Pelé faleceu na última quinta-feira (29). A causa da morte informada pela certidão de óbito foi falência múltipla de órgãos.

