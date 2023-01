Barbosinha faz balanço de mandato como deputado

O tradicional balanço de fim de ano também foi feito no mandato do deputado estadual, Barbosinha que inicia 2023 com a a nova missão de ser vice-governador.

Barbosinha aproveitou seu último dia como parlamentar (31 de dezembro) para fazer um balanço de seus oito anos no Legislativo Estadual.

“Após oito anos concluo mais um ciclo da minha vida, como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, para abraçar novos desafios. Gratidão a Deus, a minha família, aos servidores da AL, aos meus parceiros de gabinete e aos meus colegas deputados pela convivência fraterna e harmoniosa. Ao povo do meu estado minha eterna gratidão pela confiança e pelo apoio que me trouxe até aqui e o meu compromisso de continuar trabalhando pelo progresso e desenvolvimento do nosso MS. Deus abençoe a todos”, disse.

Barbosinha pautou sua atuação nesses oito anos na defesa de projetos de interesse público, voltados à melhoria das condições de vida do cidadão e cidadãs sul-mato-grossenses. Atuou fortemente no período da pandemia da Covid-19, destinando emendas para os municípios e votou favorável aos projetos do Executivo para amenizar os impactos que a doença trouxe à população como o Mais Social, Energia Zero e Retomada MS.

No balanço de seus dois mandatos o trabalho incansável pelos 79 municípios sul-mato-grossenses foi intenso. Foram protocoladas na Assembleia: 1.042 indicações, 69 projetos de lei, 287 documentos entre moções de (congratulações, pesar, apoio, protesto e louvor) e requerimentos e 46 homenagens. Além disso, Barbosinha destinou 276 emendas parlamentares, totalizando R$ 12.533.467,48 contemplando as áreas da saúde, assistência social, educação, segurança pública, esporte e agricultura familiar.

Ele ainda marcou presença em Comissões de extrema importância para a Casa de Leis. Foi o primeiro parlamentar a conquistar uma cadeira na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), já no seu primeiro ano de mandato, ficando por quase oito anos na Comissão nos cargos de presidente e vice. Ainda integrou as Comissões de Execução Orçamentária do Estado, Segurança Pública e Defesa Social e Finanças e Orçamento e teve importante papel como Líder do Governo de Reinaldo Azambuja na Casa de Leis.

O deputado é autor de leis que protegem e asseguram direitos para pessoas com Síndrome de Down e TEA (Transtorno do Espectro Autista), como a meia-entrada junto com um acompanhante, em cinemas e eventos esportivos e culturais no MS. Que garante informação à polícia de atendimento em hospitais e clínicas com indícios de maus-tratos e violência de idosos, crianças e adolescentes, entre tantas outras.

Ao fazer um compromisso com a população do Mato Grosso do Sul, Barbosinha disse que será um vice atuante para contribuir com o Governo de Eduardo Riedel. “Juntos, vamos trabalhar incansavelmente para fazer o nosso Estado dar um salto para o futuro no desenvolvimento e garantir emprego e renda digna a toda nossa gente. Quero ser o melhor vice, pois sei que teremos o melhor governador”, finalizou ao se despedir. “Me despeço do parlamento, mas continuo o bom trabalho por todos os municípios do meu Estado”.

