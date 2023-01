Alinhado com o executivo, Carlão é reconduzido a presidência

O vereador e líder comunitário da região do Nova Lima da Capital que defendeu a desfavelamento da Capital, Carlos Augusto Borges, conhecido como “Carlão”, conduzira por mais dois anos os trabalhos da Casa de Leis da Capital.

Carlão na manhã deste domingo (1), destacou a importância da harmonia com o Executivo para fazer a entrega de serviços públicos de qualidade. A Sessão Solene de recondução da Mesa Diretora foi promovida neste domingo, 1º de janeiro. Carlão permanece à frente da Casa de Leis no biênio 2023/2024.

“Temos, agora, mais dois anos a frente do Poder Legislativo. E temos, os 29 vereadores, que nos preocuparmos em manter um Legislativo independente, mas em harmonia com o Executivo. A prefeita tem o mesmo intuito que nós: realizarmos a entrega de serviços públicos de qualidade, seja na saúde, educação, em todas as áreas”, disse o parlamentar.

O presidente destacou a continuidade do trabalho, mantendo sempre a proximidade com a população. “Vamos continuar com audiências públicas, ouvindo a sociedade. Vamos voltar as sessões comunitárias para ouvirmos o líder comunitário e a sociedade. Se ouvirmos a sociedade, vamos errar menos”, complementou.

Também compõem a Mesa Diretora os vereadores Dr. Loester (1º vice-presidente), Betinho (2º vice-presidente), Edu Miranda (3º vice-presidente), Delei Pinheiro (1º secretário), Papy (2º secretário) e Ronilço Guerreiro (3º secretário). A eleição da Mesa ocorreu em julho de 2021, em chapa de consenso.

