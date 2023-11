VÍDEO: Neymar grita de dor em tratamento do joelho esquerdo

Empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar, a NR Sports publicou nesta sexta-feira (24) um vídeo com compilados de imagens do craque brasileiro em processo de tratamento da lesão sofrida no joelho esquerdo, por conta da qual ele passou por cirurgia no último dia 2. Em praticamente todas as cenas, Neymar grita de dor.

Em complemento ao vídeo, a NR Sports escreveu que “dói?Não somos capazes de imaginar o quanto. Mas a maior dor – com toda a certeza – é estar temporariamente fora de combate. Mas ele volta, com fé em Deus e com a força que ele recebeu das mensagens que todos vocês enviaram. Estamos contando os dias…Boa recuperação Ney!”.

Habitualmente, a correção da ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco leva de seis a oito meses. Neymar, que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita, sentiu a lesão no jogo entre Uruguai e Brasil, no dia 17 de outubro, e operou no dia 2 de novembro.

Veja vídeo:

