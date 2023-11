Seleção Brasileira perde de goleada para Argentina e se despede da Copa do Mundo Sub-17

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Sub-17. Nesta sexta-feira (24), a Seleção Brasileira foi derrotada pela Argentina, por 3 a 0, em Jacarta, na Indonésia, pelas quartas de final do Mundial da categoria. Os gols da partida foram marcados por Echeverri.

O camisa 10 marcou para a Argentina em chute que contou com desvio em Vitor Reis, aos 28 minutos. Já aos 13 minutos do segundo tempo, Echeverri avançou dentro da área e fez o segundo da Argentina no jogo. Aos 26 minutos, Echeverri, ao sair cara a cara com Phillipe Gabriel, driblou o goleiro e aumentou a vantagem.

Com a derrota, o time comandado por Phelipe Leal encerra a campanha na Copa do Mundo. Antes da eliminação no torneio, o Brasil venceu três partidas e perdeu uma.

“Um sentimento de tristeza muito grande. Precisamos reconhecer o mérito que o adversário teve hoje. Sair de uma Copa do Mundo do jeito que foi, penso que não condiz com o que esses meninos fizeram ao longo desses dois anos. Deixo aqui que nós temos a certeza de ter grandes jogadores. O futuro do futebol brasileiro pode esperar algo positivo”, afirmou Phelipe Leal.

“É muito triste ver nosso sonho indo embora desse jeito. Eles foram mais efetivos que a gente. As oportunidades que eles tiveram, mataram o jogo. Agora é levantar a cabeça. Infelizmente, a gente sai desse campeonato muito triste, queríamos ir muito longe porque a equipe merece”, disse o capitão da Amarelinha, Vitor Reis.

Com informações da CBF