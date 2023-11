Vídeo: Teto de supermercado desaba, mata mulher e deixa funcionários soterrados

Sete pessoas ficaram soterradas depois que o teto de um supermercado desabou, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O estabelecimento estava prestes a inaugurar.

A expositora Marta Maria Lima Nascimento, de 37 anos, morreu no local. Outros seis funcionários ficaram feridos. Dois deles tiveram traumatismo craniano. Um dos sobreviventes precisou ser levado ao hospital no helicóptero da Polícia Federal.

O peso da estrutura esmagou prateleiras e arremessou produtos para fora do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local tentaram saquear as mercadorias.

O mercado não tinha clientes, pois a inauguração estava prevista para a quarta-feira da semana que vem. Na tarde desta sexta-feira (24.), o local passou por uma vistoria. Os peritos querem saber o que causou o acidente.

Com informações do SBT News.

