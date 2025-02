Vídeo: Governador Riedel lamenta morte de jornalista e cobra punição: “indignado”

O feminicídio cometido contra a jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, comoveu os colegas de profissão e autoridades. Na manhã desta quinta-feira (13), o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, publicou um vídeo em suas redes sociais se solidarizando com a família da vítima e demonstrando indignação com o caso. Vanessa morreu na madrugada de hoje, após ser esfaqueada pelo noivo, Caio Cesar Nascimento, de 35 anos, na tarde dessa quarta-feira (12), em Campo Grande.

“Pessoal, chegando aqui no gabinete agora de manhã cedo, e me deparei com a notícia do falecimento da Vanessa e fiquei profundamente impactado, indignado com essa situação por ela, pelas famílias que são envolvidas em casos como esse e ainda ocorrem com muita frequência aqui no nosso Estado”, disse ele.

Para Riedel, a punição deve ser exemplar. “Isso não pode de maneira nenhuma passar com impunidade para ninguém envolvido nessa situação. Então aqui lamento profundamente meu sentimento à família da Vanessa, aos colegas de trabalho, a todos os que estão próximos e a todas as famílias que viveram, vivem esse drama da perda por homicídio de alguém próximo. Então meu sentimento à família e aos colegas da Vanessa”, acresceu. Assista: