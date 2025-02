Dono de asilo é denunciado por solicitar foto de partes intimas de idosos e assediar funcionária, em Campo Grande

Nesta quarta-feira (12), um mulher, de 41 anos que trabalha em lar de idosos em Campo Grande, denunciou seu chefe por assédio sexual em ambiente de trabalho. Segundo ela, além dele ter a encurralalado em um corredor, solicitava foto de partes intimas dos pacientes. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo as informações que a vítima forneceu a policia, ela teria identificado ações suspeitas do chefe desde que foi empregada no trabalho há aproximadamente quatro meses. Ainda em seu relato, confessou que muitas das vezes o suspeito solicitava fotos de partes intimas dos pacientes durante banho. Quando mulher, ele ia pessoalmete, justificando inspecionar se as áreas estariam ou não depiladas.

Após a cuidadora auxiliar um dos idosos ao sair do carro, rescusou ajuda de colega de trabalho, brincando ao dizer que ” também era macho”. Nesse momento, o chefe, que estava próximo, comentou que ela deveria “experimentar da outra fruta pra saber o que você quer. Você não experimentou do jeito certo”. A cena aconteceu por volta das 17hrs de ontem (12).

Quando a cuidadora foi levar uma cadeira de banho para a area externa, o agressor, que estava próximo ao local, a agarrou contra a sua vontade, mas foi empurrado em seguida. Depois de se desvencilhar e cometar que o homem não tinha intimidade para esses tipos de toques, a vítima foi em direção de outras cuidadoras, e de sua espoesa, que tambpem trabalha no local e ficou abalada com a situação.

Contudo, a vítima decidiu terminar seu turno e continuar os cuidados com os idosos, antes de ir até as autoridades.

O caso ainda está sendo investigado. Informações adicionas sobre o suspeito e o caso ainda não foram divulgadas.